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Сегодня, 21:27

Диего Коста получил предложение от «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Диего Коста ведет переговоры с «Райо Вальекано», за который когда-то выступал на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

Футболисту предложили однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро в год без учета бонусов. В настоящее время 33-летний форвард является свободным агентом.

Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Диего Коста
ФК Райо Вальекано
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