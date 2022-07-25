Диего Коста получил предложение от «Райо Вальекано»
Нападающий Диего Коста ведет переговоры с «Райо Вальекано», за который когда-то выступал на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.
Футболисту предложили однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро в год без учета бонусов. В настоящее время 33-летний форвард является свободным агентом.
Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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