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Сегодня, 18:25

Пике прилюдно поцеловал свою новую девушку в своем последнем матче. Игру посетила Шакира с детьми

Жерар Пике прилюдно поцеловал возлюбленную на матче, в котором присутствовала Шакира
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Появилось видео, как защитник «Барселоны» Жерар Пике прилюдно поцеловал свою новую девушку в своем последнем матче за клуб.

Как сообщили испанские СМИ, за игрой испанца с трибун вместе с их детьми наблюдала его бывшая супруга — певица Шакира. Судя по всему, видео было сделано после матча.

Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле этого года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У них двое сыновей — Милан и Саша. Ранее пара не могла решить, с кем должны остаться дети. Певица намеревалась переехать в США и забрать сыновей с собой, а Пике хотел добиться права быть их законным опекуном.

Жерар Пике
ФК Барселона
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Пике повторил антирекорд «Барселоны» по удалениям
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
5
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
6
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
7
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
14
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
15
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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38 тур
8.11 21:00
Эльче – Жирона
 1 : 2
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 3 : 0
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 1 : 2
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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