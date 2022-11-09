Анчелотти прокомментировал ситуацию с Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарии по поводу нападающего Карима Бензема. Французский форвард пропускает 4-й матч подряд. Ранее сообщалось, что нападающий хочет приберечь себя перед чемпионатом мира.

«Мне не нужно ничего говорить людям, которые так думают. В этой ситуации Карим страдает, потому что он прибудет на чемпионат мира не в оптимальных кондициях, ведь для этого ему нужно игровое время. Так что это бред», — сказал 63-летний специалист журналистам в ходе пресс-конференции.

В четверг, 10 ноября, «Реал» проведет игру чемпионата Испании против «Кадиса» (23.30 мск). На данный момент клуб из Мадрида занимает второе место в турнирной таблице после поражения в матче 13-го тура против «Райо Вальекано» (2:3).