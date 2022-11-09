Пике повторил антирекорд «Барселоны» по удалениям

Защитник «Барселоны» Жерар Пике повторил антирекорд каталонского клуба по красным карточкам в своей последней игре в карьере.

35-летний испанец получил удаление в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1). Футболист сине-гранатовых начал игру на скамейке запасных и в перерыве поспорил с судьей Хесусом Хилем Мансано по поводу удаления форварда Роберта Левандовски. Позже арбитр удалил Пике за оскорбления.

Эта красная карточка стала 11-й в карьере 35-летнего игрока. Столько же удалений получал легендарный Христо Стоичков.

Замыкает тройку самых грубых игроков за всю историю «Барселоны» — Хосеп Гвардиола — 9 красных карточек.