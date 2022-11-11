Пике заявил, что оскорбления в адрес арбитра сказал кто-то другой

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о перепалке с арбитром в матче с «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Я даю интервью с 17 лет. Теперь я свободен, больше не нужно загонять себя в рамки и говорить то, что нужно. Я не срал ни на чью мать. Объясню, как все было. В перерыве, после того как судья нам насолил — первая желтая Левандовскому, непоставленный угловой, фол на Маркосе Алонсо... Мы пошли в туннель, и я сказал ему, что он всегда вредит нам. За это он меня удалил. Я удивлен, что он удалил меня за это. За малейшую мелочь тебя удаляют, и ты ничего не можешь сказать. В АПЛ судьи позволяют говорить с ними. Я, уже удаленный, иду в раздевалку с одноклубниками. Кто-то сказал: «Срал я на мать твою...» Судья услышал слова и подумал, что это я сказал», — приводит слова Пике Goal.com.

35-летний испанец начал встречу на скамейке запасных и в перерыве устроил словесную перепалку с арбитром Хесусом Хилем Мансано из-за удаления Роберта Левандовски, после чего сам получил красную карточку.

3 ноября Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. 5 ноября он после матча против «Альмерии» (2:0) попрощался с трибунами «Камп Ноу».