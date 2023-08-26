Захарян заявил, что готов выйти в основе «Реал Сосьедад» в матче против «Гранады»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, готов ли сыграть с первых минут в матче 4-го тура ла лиги против «Гранады».

20-летний полузащитник дебютировал за команду в игре против «Лас-Пальмас» (0:0) в третьем туре.

«Готов ли выйти в основе против «Гранады»? Как решит тренер. Я готов. Очень большая конкуренция, поэтому посмотрим. Но и с замены я готов выходить, доказывать, чтобы играть потом в стартовом составе», — сказал Захарян в эфире Okko Sport.

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Гранадой» в следующую субботу, 2 сентября.