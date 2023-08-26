«Реал» на выезде обыграл «Сельту»
«Реал» выиграл у «Сельты» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
На 3-й минуте хозяева открыли счет, но гол был отменен ВАР. После перерыва мадридская команда заработала пенальти, но Родригу не смог его реализовать. Полузащитник гостей Джуд Беллингем на последних минутах забил единственный гол в матче.
«Реал» закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
13
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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