Захарян — о дебюте за «Реал Сосьедад»: «Другой мир для меня»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о своем дебюте за команду в матче против «Лас-Пальмас» (0:0) в 3-м туре ла лиги.

20-летний полузащитник вышел на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

«Спасибо большое за поздравления с дебютом. Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня, тоже здорово.

Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не мог дать оценку игре.

Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал на какой минуте, поэтому разминался около часа», — сказал Захарян в эфире Okko Sport.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.