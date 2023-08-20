Захарян вошел в пятерку самых дорогих игроков ла лиги из стран бывшего СССР

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в пятерку самых дорогих игроков ла лиги из постсоветского пространства по данным портала Transfermarkt.

20-летний россиянин стал третьим. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Захарян уступает только украинцу Виктору Цыганкову из «Жироны» (22 миллиона) и грузинскому голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили (25 миллионов).

В субботу, 19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами