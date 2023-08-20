Дест уйдет из «Барселоны» в ПСВ в аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро
«Барселона» отдаст защитника Серджиньо Деста в аренду ПСВ, сообщает Diario Sport.
По данным источника, у клуба из Нидерландов будет право выкупа 22-летнего игрока за 10 миллионов евро. «Барселона» будет продолжать платить около половины зарплаты Деста.
Американский футболист выступает за «Барсу» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник играл на правах аренды в «Милане». Он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.
Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
4
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|0 : 2
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Мемфис Депай
Атлетико
|1
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|1
|
|
Луис Энрике
Бетис
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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