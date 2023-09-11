Захарян сегодня приступит к тренировкам с «Реал Сосьедад» после болезни

В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«В выходные он тренировался индивидуально, у команды были свободные дни. Ожидается, что сегодня он начнет работу со своими товарищами по команде», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Захарян из-за болезни пропустил несколько тренировок команды.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин принял участие в двух матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 17 сентября против мадридского «Реала».