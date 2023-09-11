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Сегодня, 10:50

Захарян сможет принять участие в матче против мадридского «Реала»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили «СЭ» на вопрос о готовности российского полузащитника Арсена Захаряна принять участие в матче 5-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Ранее «Реал Сосьедад» сообщил о возвращении 20-летнего футболиста к тренировкам в общей группе после болезни.

«У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому — да, он должен быть готов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Матч «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится 17 сентября и начнется в 22.00 (мск).

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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Захарян сегодня приступит к тренировкам с «Реал Сосьедад» после болезни

Черчесов оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
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17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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Альваро Мората

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Гонсало Вильяр

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Нико Уильямс

Атлетик

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Рафинья

Барселона

 2 1 1
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Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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Лоик Баде

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