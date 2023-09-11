Захарян сможет принять участие в матче против мадридского «Реала»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили «СЭ» на вопрос о готовности российского полузащитника Арсена Захаряна принять участие в матче 5-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Ранее «Реал Сосьедад» сообщил о возвращении 20-летнего футболиста к тренировкам в общей группе после болезни.

«У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому — да, он должен быть готов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Матч «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится 17 сентября и начнется в 22.00 (мск).