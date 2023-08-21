Захарян рассказал, как его приняли в «Реал Сосьедад»

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что его дружелюбно приняли в испанской команде.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт 20-летнего россиянина с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Я даже не ожидал, что меня так примут — все супердоброжелательны. С моего первого захода на базу персонал, футболисты меня поприветствовали и помогли со всякими разными вопросами», — сказал Захарян на пресс-конференции.

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за основную команду московского клуба с 2020 года. В составе бело-голубых полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22.