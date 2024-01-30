Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедад» с «Жироной»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит матч 23-го тура ла лиги с «Жироной», который состоится 3 февраля в Сан-Себастьяне.

«Арсен восстанавливается от травмы, подробностей по срокам пока нет. В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», — приводит слова агента «Чемпионат».

Захарян получил травму в первом тайме домашнего матча «Реал Сосьедад» с «Райо Вальекано» в 22-м туре ла лиги. Из-за повреждения голеностопа хавбек не смог продолжить игру и был заменен на 29-й минуте.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.