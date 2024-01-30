Экс-капитана «Сельты» Мальо обвиняют в сексуальном насилии, он потрогал за грудь девушку в костюме попугая

Бывший защитник «Сельты» Уго Мальо обвиняется в сексуальном насилии, сообщает AS.

По информации источника, футболиста обвинили в сексуальном насилии за эпизод, случившийся в 2019 году.

Перед матчем против «Эспаньола» в 34-м туре ла лиги сезона-2018/19 Мальо встретился на поле с девушкой в костюме попугая — маскота «Эспаньола». Девушка утверждает, что она протянула игроку руку для рукопожатия, а он ответ залез своей рукой ей под костюм и потрогал ее за грудь.

Статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется, Мальо предусматривает наказание от 1 до 3 лет лишения свободы. Однако сообщается, что прокуратура и адвокат потерпевшей требуют, чтобы футболист в течение двух лет выплачивал жертве моральную компенсацию.

Мальо покинул «Сельту» летом прошлого года. Он подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом».

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