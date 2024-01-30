Хави — об уходе из «Барселоны»: «Работу не ценили по достоинству, кажется, что ты все время рискуешь жизнью»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах решения об уходе из команды в конце сезона.

44-летний испанец объявил об уходе из клуба по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре испанской ла лиги.

«Я думаю, что нашу работу не ценили по достоинству, это приводит к износу. Я так чувствую. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Также Хави объяснил, почему тренерам тяжело работать в «Барселоне»:

«Мне очень жаль, но это так. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным каждый день. Гвардиола сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике. Мы должны подумать об этом. Есть проблемы с требованиями к этой должности. Кажется, что ты все время рискуешь своей жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не доставляет удовольствия», — добавил Хави.