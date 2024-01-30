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Хави — об уходе из «Барселоны»: «Работу не ценили по достоинству, кажется, что ты все время рискуешь жизнью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах решения об уходе из команды в конце сезона.

44-летний испанец объявил об уходе из клуба по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре испанской ла лиги.

«Я думаю, что нашу работу не ценили по достоинству, это приводит к износу. Я так чувствую. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Также Хави объяснил, почему тренерам тяжело работать в «Барселоне»:

«Мне очень жаль, но это так. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным каждый день. Гвардиола сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике. Мы должны подумать об этом. Есть проблемы с требованиями к этой должности. Кажется, что ты все время рискуешь своей жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не доставляет удовольствия», — добавил Хави.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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Источник: Лапорта назвал Гвардиолу главным кандидатом на пост тренера «Барселоны»
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 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
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7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 21 7 8 6 28-28 29
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 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
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 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
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 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
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 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
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 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
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