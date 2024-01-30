Хави — об уходе из «Барселоны»: «Работу не ценили по достоинству, кажется, что ты все время рискуешь жизнью»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах решения об уходе из команды в конце сезона.
44-летний испанец объявил об уходе из клуба по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре испанской ла лиги.
«Я думаю, что нашу работу не ценили по достоинству, это приводит к износу. Я так чувствую. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Также Хави объяснил, почему тренерам тяжело работать в «Барселоне»:
«Мне очень жаль, но это так. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным каждый день. Гвардиола сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике. Мы должны подумать об этом. Есть проблемы с требованиями к этой должности. Кажется, что ты все время рискуешь своей жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не доставляет удовольствия», — добавил Хави.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
2
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
|
4
|Атлетико
|21
|14
|2
|5
|42-23
|44
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
|
11
|Осасуна
|21
|7
|5
|9
|26-32
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|31.01
|21:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3