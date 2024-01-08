Захарян из-за столкновения не доиграл матч с «Малагой» в Кубке Испании

Стала известна причина, по которой полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был заменен после первого тайма матча 4-го раунда Кубка Испании с «Малагой» (1:0).

Как сообщила пресс-служба, россиянин не смог продолжить игру после столкновения с соперником.

«Футболист будет готов к следующему матчу», — цитирует пресс-служба клуба РИА «Новости Спорт».

13 января «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Атлетиком» в 20-м туре ла лиги.