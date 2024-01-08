Захарян из-за столкновения не доиграл матч с «Малагой» в Кубке Испании
Стала известна причина, по которой полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был заменен после первого тайма матча 4-го раунда Кубка Испании с «Малагой» (1:0).
Как сообщила пресс-служба, россиянин не смог продолжить игру после столкновения с соперником.
«Футболист будет готов к следующему матчу», — цитирует пресс-служба клуба РИА «Новости Спорт».
13 января «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Атлетиком» в 20-м туре ла лиги.
Источник: РИА
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|9
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|22
|
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|19
|5
|4
|10
|27-38
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|
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|Мальорка
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|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
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|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
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|Кадис
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|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
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|2
|5
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|
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|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
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Атлетико – Р. Вальекано
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|1.02
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Альваро Мората
Атлетико
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Борха Майораль
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Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
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|И
|К
|Ж
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|2
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Фернандес Иглесиас Начо
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|2
|1
|
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