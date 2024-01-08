«Вильярреал» проиграл клубу третьей лиги в перенесенном матче Кубка Испании

«Вильярреал» на выезде проиграл «Унионистас» в матче 4-го раунда Кубка Испании.

Основное время и дополнительные таймы завершились ничьей 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки клуба из третьего дивизиона чемпионата Испании — 7:6.

Матч начался 7 января, но был перенесен из-за проблем с освещением на стадионе «Рейна София» в Саламанке.

«Унионистас» вышел в 1/8 финала Кубка короля. Соперник клуба из Кастилии-Леон определится после жеребьевки.