«Реал» сыграет с «Атлетико», «Барселона» — с «Унионистасом» в 1/8 финала Кубка Испании

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании.

«Реал» сыграет на выезде с «Атлетико», «Барселона» отправится в гости к «Унионистасу» из третьего дивизиона, а «Реал Сосьедад» российского полузащитника Арсена Захаряна проведет выездную встречу с «Осасуной».

Пары 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/24:

«Атлетико» — «Реал»

«Унионистас» — «Барселона»

«Тенерифе» — «Мальорка»

«Хетафе» — «Севилья»

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»

«Валенсия» — «Сельта»

«Атлетик» — «Алавес»

«Жирона» — «Райо Вальекано»

Матчи пройдут 16, 17 и 18 января.