Юмтити отклонил предложение «Арсенала». Игрок не хочет уходить из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити отклонил предложение «Арсенала» в последний день зимнего трансферного окна, сообщает Le Parisien. По информации источника, 26-летний француз не намерен покидать Каталонию, ему хочется побороться за место в составе «Барсы», которую считает лучшей командой планеты.

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах, защитник заработал 3 желтых карточки и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 40 миллионов евро.