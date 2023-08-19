Все российские футболисты в истории клуба «Реал Сосьедад»

Все россияне, которые выступали в составе клуба «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского футболиста Арсена Захаряна.

13 августа пресс-служба команды из Сан-Себастьяна сообщила «СЭ», что сделка близка к завершению, а генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые согласовали сделку с «Реал Сосьедад», а игрок в скором времени отправится на медосмотр.

По данным «СЭ», баскский клуб заплатил за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

Всего два российских игрока до этого выступали за «Реал Сосьедад». Таким образом, Захарян стал третьим россиянином в составе испанского клуба: