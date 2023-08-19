Все российские футболисты в истории клуба «Реал Сосьедад»
Все россияне, которые выступали в составе клуба «Реал Сосьедад».
«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского футболиста Арсена Захаряна.
13 августа пресс-служба команды из Сан-Себастьяна сообщила «СЭ», что сделка близка к завершению, а генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые согласовали сделку с «Реал Сосьедад», а игрок в скором времени отправится на медосмотр.
По данным «СЭ», баскский клуб заплатил за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.
Всего два российских игрока до этого выступали за «Реал Сосьедад». Таким образом, Захарян стал третьим россиянином в составе испанского клуба:
- Валерий Карпин. Когда: 1994 — 1996, 2002 — 2005 год. Стоимость перехода: свободный агент (2002), 750 тысяч евро (1994). Статистика: 194 матча и 37 голов.
- Дмитрий Хохлов. Когда: 2000 — 2003 год. Стоимость перехода: 1,50 миллиона евро. Статистика: 113 матчей и 15 голов.
- Арсен Захарян. Когда: с 2023 года. Стоимость перехода: 12 миллионов евро плюс бонусы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
2
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
10
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|1
|
|
Даниэль Карвахаль
Реал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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