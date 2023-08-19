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Сегодня, 21:59

Отец Захаряна о переходе сына в «Реал Сосьедад»: «Это была мечта Арсена»

Отец Захаряна отреагировал на переход сына в «Реал Сосьедад»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Норайр Захарян, отец полузащитника Арсена Захаряна, прокомментировал «СЭ» переход игрока в испанский «Реал Сосьедад» из «Динамо».

«Это была мечта, но в первую очередь для Арсена. Спасибо за поздравление!» — сказал Захарян «СЭ».

«Реал Сосьедад» заключил контракт с 20-летним россиянином до конца сезона-2028/29.

Полузащитник выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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Захарян в воскресенье проведет первую тренировку с «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
2
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
4
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
6
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
10
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
18
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 1
Даниэль Карвахаль

Даниэль Карвахаль

Реал

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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