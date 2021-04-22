«Все было против этой идеи». Онопко — о проекте Суперлиги
Экс-капитан сборной России и «Овьедо» Виктор Онопко признался, что не удивлен ситуацией с проектом европейской Суперлиги. По его мнению, эта идея против футбола.
«Такого развития и стоило ожидать. Создание Суперлиги шло на благо только ее участникам. Остальные команды потеряли бы много денег и молодых талантов. Все шло против футбола. Я думаю, УЕФА выставил требования к командам, которые участники этой лиги просто не в состоянии были выполнить. Понятно, что руководители хотели заработать денег, положить в карман, а все остальное их не интересует. Больше клубов бы обанкротились, а не приобрели. Все было против этой идеи», — цитируют «Известия» Онопко.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1154880/vladislav-zimagulov-vladimir-pushkarev/superliga-ne-doshla-do-polia-pochemu-futbolnye-grandy-pokinuli-proekt
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