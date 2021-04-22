Араухо выбрал новых агентов, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подписал соглашение с новыми агентами, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новыми представителями 22-летнего уругвайца стали Эдоардо Црняр и Эдоардо Маццолари. Они начнут переговоры с каталонским клубом о подписании нового долгосрочного контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Араухо провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.