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Араухо выбрал новых агентов, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Барселоной»

07:33
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подписал соглашение с новыми агентами, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новыми представителями 22-летнего уругвайца стали Эдоардо Црняр и Эдоардо Маццолари. Они начнут переговоры с каталонским клубом о подписании нового долгосрочного контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Араухо провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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