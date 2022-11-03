Куртуа отразил 5 из последних 10 пенальти за «Реал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в матче против «Селтика» (5:1) в групповом турнире Лиги чемпионов.

Таким образом, бельгиец отбил 5 из последних 10 пенальти в составе «Реала».

В этом сезоне на счету Куртуа 13 матчей за «сливочных». В них он пропустил 12 голов и 3 матча отстоял «на ноль».