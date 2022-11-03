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Сегодня, 14:28

«Барселона» планирует приобрести у «Челси» Жоржиньо

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«Барселона» надеется подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо в зимнее трансферное окно. Директор каталонского клуба Матеу Алемани лично заинтересован в приобретении хавбека и уже общался с агентом футболиста, сообщает Diario Sport.

По информации представителя игрока, сам итальянец был бы рад продолжить карьеру в каталонском клубе.

В руководстве «Барселоны» уверены, что футболист такого уровня может помочь команде в борьбе за все трофеи, которые клуб еще может выиграть в этом сезоне.

Контракт 30-летнего полузащитник с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей и забил три гола во всех турнирах.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Барселона
ФК Челси
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 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
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 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
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 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
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 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
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 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
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 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
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 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
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 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
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 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
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 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
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 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
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6.11 20:30
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Барселона

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