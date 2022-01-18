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Сегодня, 21:47

Влахович — альтернативный вариант «Барселоны» на случай неудачи в переговорах с Холанном

Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» хочет приобрести нападающего, который станет лидером команды, сообщает Diario Sport.

По информации источника, приоритетной целью каталонской команды является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. При этом «Барселона» изучают альтернативные варианты на случай, если купить Холанна не получится.

Отмечается, что альтернативные варианты клуба на случай неудачи с норвежцем — форвард «Фиорентины» Душан Влахович и нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак.

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/barcelonas-plan-b-if-they-fail-to-land-dortmunds-erling-haaland-13110302
Александер Исак
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал Сосьедад
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И В Н П +/- О
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 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
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 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
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 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
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 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
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 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

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Валенсия

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