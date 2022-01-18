Влахович — альтернативный вариант «Барселоны» на случай неудачи в переговорах с Холанном

«Барселона» хочет приобрести нападающего, который станет лидером команды, сообщает Diario Sport.

По информации источника, приоритетной целью каталонской команды является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. При этом «Барселона» изучают альтернативные варианты на случай, если купить Холанна не получится.

Отмечается, что альтернативные варианты клуба на случай неудачи с норвежцем — форвард «Фиорентины» Душан Влахович и нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак.