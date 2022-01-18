Влахович — альтернативный вариант «Барселоны» на случай неудачи в переговорах с Холанном
«Барселона» хочет приобрести нападающего, который станет лидером команды, сообщает Diario Sport.
По информации источника, приоритетной целью каталонской команды является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. При этом «Барселона» изучают альтернативные варианты на случай, если купить Холанна не получится.
Отмечается, что альтернативные варианты клуба на случай неудачи с норвежцем — форвард «Фиорентины» Душан Влахович и нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|20
|13
|5
|2
|31-13
|44
|
3
|Бетис
|20
|10
|4
|6
|33-24
|34
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
10
|Валенсия
|20
|7
|7
|6
|32-32
|28
|
11
|Эспаньол
|20
|7
|5
|8
|23-24
|26
|
12
|Осасуна
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
|10
|15-34
|14
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|17
|1
|5
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