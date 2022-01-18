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Представители движения за независимость Каталонии пытались использовать «Барселону» для финансирования деятельности

Карен Саркисян
Корреспондент

Представители движения за независимость Каталонии пытались использовать «Барселону» для своих целей в 2017 году, сообщает Marcaсо ссылкой на El Mundo.

По информации источника, представители движения, лидером которого на тот момент являлся бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, попросили «Барселону» подписать фиктивные контракты о найме сотрудников и договора с фиктивными фирмами.

Люди из окружения глава правительства Каталонии намеревались превратить каталонский клуб в «фонд финансирования» сепаратизма. Планировалось, что зарплата этих несуществующих сотрудников пошла бы на финансирование деятельности движения и организацию референдума о независимости Каталонии, состоявшегося 1 октября 2017 года.

Некоторые игроки «Барсы», видя происходящее, попросили включить в их контракты «пункт против независимости», чтобы в случае становления Каталонии независимым регионом у них было право расторгнуть соглашение.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/01/18/61e67017268e3e077f8b45f8.html
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