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18 января, 23:49

«Бетис» победил «Алавес» благодаря дублю Иглесиаса

Карен Саркисян
Корреспондент
Борха Иглесиас.
Фото AFP

«Бетис» одержал победу над «Алавесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев дублем Борха Иглесиас. Еще по одному мячу забили Серхио Каналес и Хуанми.

Таким образом, «Бетис» набрал 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 17 баллами занимает 18-ю позицию.

Испания. Лига 1. 21-й тур
18 янв, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
4:0
Алавес
Голы
Борха Иглесиас, 11 (1:0), Каналес, 29 (2:0), Борха Иглесиас, 41 (3:0), Хуанми, 54 (4:0)
Бетис
Браво Пеццела Бельерин Миранда Гонсалес Фекир (Камараса, 83 ) Каналес (Виллиам Карвалью, 71 ) Гуардадо Родригес (Родри, 71 ) Хуанми (Лайнес, 83 ) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71 )
Алавес
Пачеко Дуарте (Лопес, 48) Миязга Лагуардия Агиррегабирия Мойя (Тачи, 46) Эскаланте (Томас Пина, 46) Хоселу (де ла Фуэнте, 75) Риоха Мендес Хасон (Ману Гарсия, 46)
Предупреждения
Гонсалес 72, Гуардадо 81  - 
Судьи
Мартинес
Футбол
ФК Алавес
ФК Бетис
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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