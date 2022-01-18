«Бетис» победил «Алавес» благодаря дублю Иглесиаса

«Бетис» одержал победу над «Алавесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев дублем Борха Иглесиас. Еще по одному мячу забили Серхио Каналес и Хуанми.

Таким образом, «Бетис» набрал 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 17 баллами занимает 18-ю позицию.