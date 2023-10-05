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Витсель рассказал, что комфортно себя чувствует на позиции центрального защитника

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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель поделился эмоциями от игры на позиции центрального защитника.

«В прошлом году для меня было неожиданностью, что я буду играть на позиции центрального защитника. Сейчас же я чувствую себя комфортно и могу помогать команде, что самое главное. Я не против выступать на любой позиции, я просто хочу быть вовлеченным в игру. Где бы я ни был нужен тренеру, я буду там», — рассказал Витсель на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 34-летний бельгиец провел за «Атлетико» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Аксель Витсель
Футбол
ФК Атлетико
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