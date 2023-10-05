Экс-хавбек «Рубина» Паунович возглавит «Альмерию»

«Альмерия» определилась с новым главным тренером. По информации инсайдера Фабрицио Романо клуб возглавит Велько Паунович.

На данный момент 46-летний серб тренирует «Гвадалахару». Паунович выступал за «Рубин» в 2007 году, а спустя год — в «Альмерии».

29 сентября испанский клуб объявил об отставке Висенте Морено.

В этом сезоне чемпионата Испании команда занимает последнее место — с 3 ничьими и 5 поражениями после 8 туров.