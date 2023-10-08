Вингер «Барселоны» Ямаль стал самым молодым автором гола в истории ла лиги

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории ла лиги.

Футболист отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Гранады». На момент игры ему исполнилось 16 лет и 87 дней. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Фабрису Олингу (16 лет 98 дней), который играл за «Малагу».

Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». В ла лиге он дебютировал в апреле 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 9 игр за «Барселону» в чемпионате Испании. На его счету также 2 голевые передачи в этих встречах.