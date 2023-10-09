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Гол Серхи Роберто принес «Барселоне» ничью в матче с «Гранадой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» — 2:2.
Фото Reuters

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес».

За хозяев дубль оформил Брайан Сарагоса, который забил на 1-й и 29-й минутах. У каталонцев отличились Ламин Ямаль на 45+1-й минуте и Серхи Роберто на 86-й. Ямаль стал самым молодым автором гола в истории ла лиги (16 лет и 87 дней).

«Барселона» набрала 21 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Гранада» занимает 19-ю строчку (6 очков).

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 22:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:2
Барселона

Источник: Таблица ла лиги
Ламин Ямаль
Серхи Роберто
ФК Барселона
ФК Гранада
4
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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Мальорка – Валенсия
 1 : 1
7.10 22:00
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