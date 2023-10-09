Гол Серхи Роберто принес «Барселоне» ничью в матче с «Гранадой»

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес».

За хозяев дубль оформил Брайан Сарагоса, который забил на 1-й и 29-й минутах. У каталонцев отличились Ламин Ямаль на 45+1-й минуте и Серхи Роберто на 86-й. Ямаль стал самым молодым автором гола в истории ла лиги (16 лет и 87 дней).

«Барселона» набрала 21 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Гранада» занимает 19-ю строчку (6 очков).