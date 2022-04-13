«Вильярреал» может подписать полузащитника «Барселоны» Пуча
«Вильярреал» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает El Nacional.
По информации источника, трансфер может состояться этим летом. 22-летний испанец недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет получать больше игровой практики.
В сезоне-2021/22 Пуч забил 1 гол в 14 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.
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|60
|
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|16
|12
|3
|44-22
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|39
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|34-35
|36
|
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|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
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|24-53
|22
|
20
|Леванте
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|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|- : -
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
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Севилья – Реал
|- : -
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|
Барселона – Кадис
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|Г
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Реал
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|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
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|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
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|25
|2
|2
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|
Иньиго Мартинес
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|1
|6
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