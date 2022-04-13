«Вильярреал» может подписать полузащитника «Барселоны» Пуча

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает El Nacional.

По информации источника, трансфер может состояться этим летом. 22-летний испанец недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет получать больше игровой практики.

В сезоне-2021/22 Пуч забил 1 гол в 14 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.