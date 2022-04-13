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Сегодня, 16:35

«Вильярреал» может подписать полузащитника «Барселоны» Пуча

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вильярреал» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает El Nacional.

По информации источника, трансфер может состояться этим летом. 22-летний испанец недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет получать больше игровой практики.

В сезоне-2021/22 Пуч забил 1 гол в 14 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/unai-emery-el-te-convencut-perque-deixi-el-barca-de-xavi-hernandez-i-fitxi-pel-vila-real_741345_102.html
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