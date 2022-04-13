Бензема и Левандовски в этом сезоне набрали по 50 очков по системе «гол+пас». Мбаппе — третий

Нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Баварии» Роберт Левандовски — единственные игроки в европейских чемпионатах, которые набрали 50 очков по системе «гол+пас». Об этом сообщает портал статистики Squawka в своем Twitter.

Бензема в этом сезоне забил за «Реал» 38 голов и отдал 13 результативных передач. Показатели Левандовски — 47 голов и четыре ассиста.

Третим в списке расположился форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, на счет которого 49 очков (31+18).

Лидером по итогам прошлого сезона был Левандовски. 33-летний поляк набрал 57 очков (48+9).