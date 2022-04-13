Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:54

Бензема и Левандовски в этом сезоне набрали по 50 очков по системе «гол+пас». Мбаппе — третий

Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Баварии» Роберт Левандовски — единственные игроки в европейских чемпионатах, которые набрали 50 очков по системе «гол+пас». Об этом сообщает портал статистики Squawka в своем Twitter.

Бензема в этом сезоне забил за «Реал» 38 голов и отдал 13 результативных передач. Показатели Левандовски — 47 голов и четыре ассиста.

Третим в списке расположился форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, на счет которого 49 очков (31+18).

Лидером по итогам прошлого сезона был Левандовски. 33-летний поляк набрал 57 очков (48+9).

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
Футбол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
Игра в мафию: Сергей Федоров похож на дона из Чикаго, а Роман Ротенберг на босса из Сицилии
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Единственный удар «Вильярреала» в створ принес игроку букмекерской компании почти 350 000 рублей
CAS удовлетворил апелляцию «Атлетико» на решение УЕФА о закрытии сектора стадиона
«Анчелотти улыбался и смеялся с судьей». Тухель — о главном тренере «Реала»
Комбаров: «Не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал»
В Мадриде — гимн человеческой воле. В Мюнхене — восхищение Эмери
«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави высказался о возможном переходе Левандовски в «Барселону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости