Лапорта: «Надеюсь, «Барселона» выиграет ла лигу, и я смогу сходить в диско-клуб, чтобы отпраздновать победу»

Президент «Барселона» Жоан Лапорта надеется, что каталонский клуб выиграет ла лигу в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, «Барселона» выиграет ла лигу, и я смогу сходить в диско-клуб, чтобы отпраздновать победу, — приводит слова Лапорты Marca. — Меня смешит, когда говорят, что мы купим одного нападающего или другого, когда у нас есть лучший — Фати. Ансу восстановился от травмы, и мы очень довольны им. Говорят, что он готов, но нужно подождать еще пару недель, чтобы все закрепилось».

После 31 тура ла лиги «Барселона» набрала 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом каталонский клуб имеет один матч в запасе.