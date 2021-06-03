Варан не хочет продлевать контракт с «Реалом»
19:58
Защитник «Реала» Рафаэль Варан не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает ABC.
По данным источника, футболист намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», клуб предлагает французу пятилетний контракт. «Реал» готов отпустить Варана за 70 миллионов евро.
Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.
Дополнительная информация:
https://www.abc.es/deportes/real-madrid/abci-ancelotti-tiene-doce-frentes-resolver-202106030110_noticia.html
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