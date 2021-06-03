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Варан не хочет продлевать контракт с «Реалом»

19:58

Защитник «Реала» Рафаэль Варан не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает ABC.

По данным источника, футболист намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», клуб предлагает французу пятилетний контракт. «Реал» готов отпустить Варана за 70 миллионов евро.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

Дополнительная информация:

https://www.abc.es/deportes/real-madrid/abci-ancelotti-tiene-doce-frentes-resolver-202106030110_noticia.html

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