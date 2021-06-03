Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что Куман продолжит тренировать команду в сезоне-2021/22

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил на пресс-конференции, что главный тренер Роналд Куман останется в клубе в следующем сезоне.

Ранее испанские СМИ сообщали, что голландский специалист продлит контракт с каталонцами на два года.

«Барселона» с 79 очками заняла третье место в турнирной таблице ла лиги по итогам прошлого сезона. 58-летний Куман возглавляет каталонцев с августа 2020-го. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл Кубок Испании-2020/21.