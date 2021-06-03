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Аспиликуэта высказался об отсутствии Рамоса в заявке на Евро-2020

20:13
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Защитник «Челси» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал отсутствие капитана Серхио Рамоса заявке национальной команды на чемпионат Европы.

«Трофеи Рамоса и его лидерские качества говорят сами за себя. Но в сборной сейчас много игроков, которые являются капитанами в своих клубах. Мы обязаны взять ответственность на себя. Плюс у нас много молодежи, которая поможет в решающий момент», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба сборной.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Испании, которая находится в группе Е, сыграет со Швецией 14 июня, с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.

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