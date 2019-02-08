"Вальядолид" – "Вильярреал": видеотрансляция матча в 23.00

В матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу в пятницу, 8 февраля, "Вальядолид" принимает "Вильярреал".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Вальядолид" – "Вильярреал" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

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Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей