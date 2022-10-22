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Сегодня, 19:15

«Вальядолид» победил «Реал Сосьедад»

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«Вальядолид» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 16-й минуте встречи забил нападающий Серхио Леон.

Испания. Лига 1. 11-й тур
22 окт, 17:15. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:0
Реал Сосьедад

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
ФК Вальядолид
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига: «Реал» — «Севилья», «Барселона» — «Атлетик» и другие матчи 11-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
22.10 22:00
Реал – Севилья
 - : -
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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