«Вальядолид» победил «Реал Сосьедад»
«Вальядолид» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 16-й минуте встречи забил нападающий Серхио Леон.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|
9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|
10
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|
12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|
13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
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38 тур
|22.10
|15:00
|
Р. Вальекано – Кадис
|5 : 1
|22.10
|17:15
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|1 : 0
|22.10
|19:30
|
Валенсия – Мальорка
|- : -
|22.10
|22:00
|
Реал – Севилья
|- : -
|23.10
|15:00
|
Эспаньол – Эльче
|- : -
|23.10
|17:15
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|23.10
|19:30
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|23.10
|19:30
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|23.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.10
|22:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
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