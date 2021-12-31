«Валенсия» планирует выкупить грузинского голкипера у «Динамо» из Тбилиси
«Валенсия» планирует выкупить права на грузинского голкипера Георгия Мамардашвили. Испанский клуб должен заплатить «Динамо» из Тбилиси 850 тысяч евро за 21-летнего грузина, сообщает Marca.
C ним будет подписан контракт до 2024 года. Также будет прописана сумма отступных в размере 220 миллионов евро.
Летом «Валенсия» взяла Мамардашвили в аренду на сезон с возможностью последующего выкупа. В чемпионате Испании он провел 6 матчей, в которых пропустил 7 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю