«Бетис» не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини заявил, что клуб не планирует активной работы на трансферном рынке в январе.
«Не думаю, что стоит ждать от нас большой активности. Другими словами, наш состав укомплектован», — приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.
«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю