Хуан Мата готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
Полузащитник Хуан Мата готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Однако он уйдет из английского клуба только в том случае, если получит достойное предложение, сообщает The Guardian.
В сезоне-2021/22 Мата принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек до сих пор не появлялся на поле в матчах АПЛ.
Контракт испанца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.
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