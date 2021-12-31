Полузащитник Хуан Мата готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Однако он уйдет из английского клуба только в том случае, если получит достойное предложение, сообщает The Guardian.

В сезоне-2021/22 Мата принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек до сих пор не появлялся на поле в матчах АПЛ.

Контракт испанца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.