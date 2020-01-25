Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» — «Барселона»: стартовые составы команд

16:47
Теги:

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 21-го тура чемпионата Испании, сообщают клубные пресс-службы. Встреча пройдет в Валенсии и начнется в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Валенсии»: Доменеч — Гайя, Паулиста, Гарай, Васс — Солер, Коклен, Кондогбья, Ферран Торрес — Гамейро, Гомез.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Альба, Юмтити, Пике, Роберто — Бускетс, Артур, де Йонг — Гризманн, Фати, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».

Валенсия — Барселона

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир