«Валенсия» — «Барселона»: стартовые составы команд
16:47
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 21-го тура чемпионата Испании, сообщают клубные пресс-службы. Встреча пройдет в Валенсии и начнется в 18.00 (мск).
Стартовый состав «Валенсии»: Доменеч — Гайя, Паулиста, Гарай, Васс — Солер, Коклен, Кондогбья, Ферран Торрес — Гамейро, Гомез.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Альба, Юмтити, Пике, Роберто — Бускетс, Артур, де Йонг — Гризманн, Фати, Месси.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».
? Este es el XI inicial del #ValenciaBar?a ?#AmuntValencia pic.twitter.com/0eeFtwrJPK— Valencia CF ?? (@valenciacf) January 25, 2020
Bar?a XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 25, 2020
?? #ValenciaBar?a pic.twitter.com/kl5LsFh0pZ
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