Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 21-го тура чемпионата Испании, сообщают клубные пресс-службы. Встреча пройдет в Валенсии и начнется в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Валенсии»: Доменеч — Гайя, Паулиста, Гарай, Васс — Солер, Коклен, Кондогбья, Ферран Торрес — Гамейро, Гомез.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Альба, Юмтити, Пике, Роберто — Бускетс, Артур, де Йонг — Гризманн, Фати, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».