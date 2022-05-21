Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:13

В Сети появилось изображение формы «Барселоны» с новым титульным спонсором

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Изображение домашней формы Барселоны на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта формы «Барселоны» на сезон-2022/23.

Форма представлена тремя цветами, преобладающим среди которых стал темно-синий. На футболке расположены вертикальные полосы темно-синего, синего и гранатового цветов. Также на футболке появился логотип нового титульного спонсора каталонцев Spotify.

Ранее журналист Жерар Ромеро опубликовал фотографии «Барселоны» с фотосессии новой формы.

В текущем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).

ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2028 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости