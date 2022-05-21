В Сети появилось изображение формы «Барселоны» с новым титульным спонсором

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта формы «Барселоны» на сезон-2022/23.

Форма представлена тремя цветами, преобладающим среди которых стал темно-синий. На футболке расположены вертикальные полосы темно-синего, синего и гранатового цветов. Также на футболке появился логотип нового титульного спонсора каталонцев Spotify.

Ранее журналист Жерар Ромеро опубликовал фотографии «Барселоны» с фотосессии новой формы.

? OJO! FOTO @JijantesFC



En el FCB sesi?n de fotos con nuevas camisetas y est? GAVI!! En clave renovaci?n ?



Piqu?, Araujo, Gavi, PUYOL



Alexia, Pina, Bruna y Aitana



La comentamos ahora en @TwitchES https://t.co/3KVGW54way pic.twitter.com/6d9ObkXSYq — Gerard Romero (@gerardromero) May 4, 2022

В текущем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).