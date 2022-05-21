«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2028 года

«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором. По информации Globo Esporte, новое соглашение будет рассчитано до 2028 года.

Действующий контракт Винисиуса рассчитан до лета 2024 года. Бразилец играет за мадридскую команду с 2018 года.

В этом сезоне Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.