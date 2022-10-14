В «Реале» не хотят покупать Мбаппе из-за его отказа переходить в мадридский клуб весной

Руководство мадридского «Реала» не рассматривают возможность покупки нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, боссы сливочных не хотят приглашать французского нападающего, поскольку оскорблены тем, что весной он принял решение не подписывать контракт с «Реалом», а остался в «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2025 года.