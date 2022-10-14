Морьентес: «Реалу» не нужно подписывать Мбаппе. Клуб имеет конкурентоспособную команду»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес не видит необходимости покупки клубом нападающего Килиана Мбаппе.

«Если Мбаппе окажется поблизости от «Реала», то для него это будет ненормально после всего того, что произошло летом. На текущий момент «Реал» сделал домашнее задание, чтобы иметь в распоряжении конкурентоспособную команду. И им не нужно его подписывать», — приводит слова Морьентеса Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро. Затем главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда в мадридский клуб в январе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В мае нынешнего года он продлил контракт с клубом до конца июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 11 голов.