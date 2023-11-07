В «Реал Сосьедад» заявили о завершении адаптации Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — приводит Sport24 слова Мундуате.

В матче 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоля» (1:0) Захарян получил травму после удара по голове. Однако позже сообщалось, что полузащитник избежал серьезного повреждения.

8 ноября «Реал Сосьедад» дома сыграет против португальской «Бенфики» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.