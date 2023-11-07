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Сегодня, 16:19

В «Реал Сосьедад» заявили о завершении адаптации Захаряна

Алина Савинова
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — приводит Sport24 слова Мундуате.

В матче 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоля» (1:0) Захарян получил травму после удара по голове. Однако позже сообщалось, что полузащитник избежал серьезного повреждения.

8 ноября «Реал Сосьедад» дома сыграет против португальской «Бенфики» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-593820-v-reale-sosyedad-zayavili-o-zavershenii-adaptatsii-zakharyana-arsen-lyubit-stranu-baskov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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Атлетик – Сельта
 - : -
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
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12.11 16:00
Мальорка – Кадис
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